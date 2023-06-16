Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kosova sahasında Romanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kosova - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kosova - Romanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kosova ile Romanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kosova - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOSOVA - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kosova - Romanya maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE