Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Beyaz Rusya sahsında İsrail'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beyaz Rusya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beyaz Rusya - İsrail maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Beyaz Rusya ile İsrail kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beyaz Rusya - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEYAZ RUSYA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beyaz Rusya - İsrail maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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