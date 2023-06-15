İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile yolları ayrılan 32 yaşındaki Tolgay Arslan, Avustralya temsilcisi Melbourne City FC ile anlaştı.

Yıldız orta saha, Melbourne City FC ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Tolgay Arslan Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.