Tolgay Arslan'dan şaşırtan transfer! İşte yeni adresi
Serie A takımlarından Udinese'den ayrılan Tolgay Arslan, Avustralya Ligi ekiplerinden Melbourne City FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 11:25 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023- 11:27
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile yolları ayrılan 32 yaşındaki Tolgay Arslan, Avustralya temsilcisi Melbourne City FC ile anlaştı.
Yıldız orta saha, Melbourne City FC ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Tolgay Arslan Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giymişti.
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