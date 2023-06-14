Hollanda 2-4 Hırvatistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Hırvatistan Uluslar Ligi'nde finalde!

UEFA Uluslar Ligi yarı final karşılaşmasında Hollanda ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. 6 gole sahne olan mücadeleyi Hırvatistan 4-2 kazandı ve finale yükselen taraf oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2023- 00:23