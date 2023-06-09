UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Yenikapı'da düzenlenen Şampiyonlar Ligi Efsaneler Turnuvası'nda Hamit Altıntop'un takımı ile Nesta'nın takımı karşı karşıya geldi. Nesta'nın takımı sahadan 5-3 galip ayrıldı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali öncesinde birbirinden renkli etkinlikler yapılmaya devam ediliyor.

Bu anlamda ülkemizde ve dünyada futbolu bırakmış olan efsane isimlerin Şampiyonlar Ligi efsaneleri turnuvasında karşı karşıya geldi.

15 dakikalık sürelerden oluşan maçlarda, turnuvanın ilk karşılaşmasında Hamit Altıntop'un takımı Luis Figo'nun takımı Fıgo's Fıghters'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. 3.lük maçında Hamit Altıntop'un takımı 5-3 yenilerek turnuvayı 4. sırada tamamladı.

İŞTE TURNUVADA KADROLAR