İspanya La Liga'nın son haftasında Villarreal sahasında Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı.
Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmada Villarreal'in golleri 9. dakikada Jackson ve 90+2'de Pascual'ın ayağından geldi.
Atletico Madrid'in gollerini ise 18 ve 56. dakikalarda Correa kaydetti.
Ayrıca mücadelede Atletico Madrid'den Witsel 70'de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından Atletico Madrid 77 puanla ligi 3. sırada bitirdi.
Villarreal ise 64 puanla ligi 5. sırada tamamladı.