Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao (MAÇ SONUCU-ÖZET) Karim Benzema Real Madrid'e golle veda etti!

La Liga'da 2022-2023 sezonunun son haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Her iki takımın da ligde herhangi bir iddiası olmadığı maçta, 14 sezon formasını giydiği Real Madrid'e veda eden Fransız futbolcu Karim Benzema ön plana çıkan isim oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.06.2023- 22:22