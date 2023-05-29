Fransa'da sezonun en iyileri açıklandı!

Fransa Ligue 1'de sezonun en iyileri açıklandı. Ligde sezonun en iyi 11'i, en iyi oyuncusu, en iyi kalecisi ve en iyi teknik direktörü belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Öte yandan Ligue 1'de sezonun en iyileri de açıklandı. Buna göre sezonun en iyi oyuncusu PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe seçildi. Mbappe bu ödülü üst üste dördüncü kez kazanmayı başardı.

Sezonun en iyi kalecisi Lens'in file bekçisi Brice Samba seçildi.

Sezonun en iyi teknik direktörü ise Lens'i 2. yapıp Şampiyonlar Ligi'ne götüren Franck Haise oldu.

Sezonun en iyi 11'i ise şu şekilde: Brice Samba (Lens), Nuno Mendes (PSG), Kevin Danso (Lens), Chancel Mbemba (Marsilya), Achraf Hakimi (PSG), Seko Fofana (Lens), Valentin Rongier (Marsilya), Khephren Thuram (Nice), Kylian Mbappe (PSG), Lois Openda (Lens), Lionel Messi (PSG)