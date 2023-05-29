İşte Almanya'da yılın futbolcusu!

Almanya Bundesliga'da 2022-23 sezonu dramatik bir şekilde sona erdi. Son haftaya lider giren Borussia Dortmund, evinde Mainz'la 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih ise Köln'ü 89. dakikada Sumiala'nın golüyle 2-1 yenerek averajla şampiyon oldu.

Bundesliga'da sezonun en iyi oyuncusu da belli oldu. Buna göre Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 31 maçta 8 gol atıp, 4 asist yapan Bellingham'ın Real Madrid'e transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.