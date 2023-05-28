Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton sahasında Bournemouth'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Everton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Everton - Bournemouth maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

EVERTON - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Everton

Pickford; Garner, Keane, Mina, Tarkowski, Mykolenko; Iwobi, Doucoure, Gueye, McNeil; Gray

Bournemouth

Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Vina; Cook, Lerma, Brooks; Christie, Solanke, Ouattara