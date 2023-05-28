Crystal Palace - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Crystal Palace - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Crystal Palace - Nottingham Forest maçı 28 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace

Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Doucoure, Hughes, Olise, Eze, Ayew; Edouard

Nottingham Forest

Hennessey; Aurier, Worrall, Felipe, Niakhate, Renan Lodi; Yates, Mangala; Gibbs-White, Johnson, Awoniyi