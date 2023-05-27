La Liga devi Real Madrid'de yıldız oyuncu Marco Asensio hakkında çarpıcı bir transfer iddiası geldi. 27 yaşındaki futbolcunun yeni rotasının Fransa olduğu açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid'in 2015-16 sezonu başında Mallorca'dan 3.9 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Marco Asensio, La Liga devinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Ntvspor'un ESPN'den derlediği habere göre Marco Asensio, PSG'ye transfer olmaya yakın. Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, takımından mali açıdan cazip bir teklif alsa da düzenli forma şansı bulamadığı için ayrılık kararı aldı.

MARCO ASENSIO'YA EN CAZİP TEKLİF PSG'DEN

Milan, Juventus ve Aston Villa'nın da radarında olan Marco Asensio'ya en cazip teklifin PSG'den geldiği ve başarılı futbolcunun Fransız devine imza atmak üzere olduğu kaydedildi.

Haber detayında Asensio'nun menajeri Jorge Mendes'in, PSG Sportif Direktörü Luis Campos'la arsındaki iyi ilişkilerin transferde etkili olduğu bilgisi geçildi.

Bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde 42 maça çıkan Marco Asensio 12 gol, 7 asistlik katkı verdi.