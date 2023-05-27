Almanya Bundesliga'nın 34'üncü ve son haftası büyük heyecana sahne oldu. Borussia Dortmund sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kalarak, lider girdiği son haftada şampiyonluğu averajla kaybederken, Lig 2'ncisi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı Köln'ü 2-1'lik skorla geçti ve son haftanın son dakikalarında şampiyonluk sevinci yaşadı.



DORTMUND AVERAJLA ŞAMPİYONLUĞU VERDİ



Almanya Bundesliga'nın son haftasında lig lideri Borussia Dortmund sahasında Mainz 05'i ağırladı. Signal Iduna Park'taki maçı Maro Fritz yönetti. Zorlu karşılaşmada galip çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Borussia Dortmund'un gollerini 69'uncu dakikada Raphael Guerreiro ve 90+6'ncı dakikada Niklas Süle kaydederken, konuk ekip Mainz 05'in golleri ise 15'inci dakikada Andreas Hanche-Olsen ile 24'üncü dakikada Karim Onisiwo'dan geldi. Öte yandan Borussia Dortmund'ta 19'uncu dakikada Sebastian Haller penaltıdan yararlanamadı. Bu sonucun ardından Dortmund, şampiyonluğu elleriyle ezeli rakibi Bayern Münih'e verdi.



ÜST ÜSTE 11'İNCİ ŞAMPİYONLUK



Almanya Ligi'nde şampiyonluğu belirleyecek maçta Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sven Jablonski düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 2-1'lik skorla kazandı. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 8'inci dakikada Kingsley Coman ve 89'uncu dakikada Jamal Musiala kaydetti. Ev sahibi ekibin tek sayısı ise 81'inci dakikada penaltıdan Dejan Ljubicic'ten geldi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, Borussia Dortmund'un da Mainz 05 ile 2-2 berabere kalmasının ardından ligi averajla 1'inci sırada bitirerek şampiyonluğunu ilan etti. Bu şampiyonluk ile birlikte Bayern Münih, üst üste 11'inci ve toplamda 33'üncü kez bu kupayı müzesine götürdü