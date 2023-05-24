İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Inter'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fiorentina - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Fiorentina ve Inter karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Inter maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Inter MAÇI CANLI İZLE