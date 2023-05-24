Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton sahasında Manchester City'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?



Brighton - Manchester City maçı 24 Mayıs Çarşamba günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.