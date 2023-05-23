İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Sociedad ile Almeria kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

La Liga'nın 36. haftasında Real Sociedad ile Almeria karşı karşıya geldi.

Anoeta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Sociedad tek golle kazandı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 45+4. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.

Haftaya 4. sırada giren Real Sociedad bu galibiyetle puanını 68'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren 15. sıradaki Almeria ise 39 puanda kaldı.