La Liga'nın 36. haftasında Real Sociedad ile Almeria karşı karşıya geldi.
Anoeta Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Real Sociedad tek golle kazandı.
Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü, 45+4. dakikada Takefusa Kubo kaydetti.
Haftaya 4. sırada giren Real Sociedad bu galibiyetle puanını 68'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren 15. sıradaki Almeria ise 39 puanda kaldı.
Real Sociedad 1-0 Almeria (MAÇ SONUCU ÖZET) R. Sociedad tek golle galip!
İspanya La Liga’nın 36. haftasında Real Sociedad ile Almeria kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
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Yayın Tarihi: 23.05.2023- 22:32
La Liga'nın 36. haftasında Real Sociedad ile Almeria karşı karşıya geldi.