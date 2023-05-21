La Liga'nın 35. haftasında Valencia sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Valencia - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 35. haftada Valencia ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Valencia - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia - Real Madrid maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 19.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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VALENCIA - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Valencia

Mamardashvili; Correia, Comert, Ozkacar, Gaya; Gonzalez, Guerra; Kluivert, Almeida, Lino; Cavani

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Asensio, Benzema, Vinicius