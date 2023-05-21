Mainz - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Mainz sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mainz - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz - Stuttgart maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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MAINZ - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Mainz

Zentner; Fernandes, Bell, Caci; Da Costa, Stach, Lee Jae-sung, Barreiro Martins; Ingvartsen, Onisiwo, Ajorque

Stuttgart

Bredlow; Anton, Mavropanos, Ito; Zagadou, Karazor, Endo, Sosa; Silas, Guirassy, Tiago Tomas