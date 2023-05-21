Torino Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Torino Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Torino sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak. Orta sıralarda bulunan 2 takım da mücadeleyi galibiyetle bitirmek istiyor. Peki; Torino-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 15:00