Lecce Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Lecce Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Lecce sahasında Spezia'yı ağırlayacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede 2 takım da 3 puan almak istiyor. Peki; Lecce-Spezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 15:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 15:00