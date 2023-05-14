İspanya La Liga'nın 34. hafta karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Espanyol'a konuk oldu. Lider Barcelona, 6 golün çıktığı maçı 4-2 kazandı ve bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına konuk oldu.

Katalan ekibi, rakibini 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Barça'ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 40. dakikalarda Robert Lewandowski, 20. dakikada Alejandro Balde ve 53. dakikada Jules Kounde kaydetti. Espanyol'un golleri ise 73. dakikada Javi Puado ve 90+2. dakikada Joselu'dan geldi.

Barcelona bu sonuçla puanını 85'e yükselterek bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve 27. kez kupayı müzesine götürdü.