İtalya Serie A'nın 35. hafta karşılaşmasında Juventus sahasında Cremonese'yi ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında Juventus, konuk ettiği Cremonese'yi 2-0 mağlup etti.

Ligi, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek bir pozisyonda bitirmeyi hedefleyen Juventus ile küme düşme hattındaki Cremonese, Torino'daki Allianz Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi ekip, 55. dakikada Fagioli ve 79. dakikada Bremer'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu galibiyetle puanını 69 yaptı ve şampiyon Napoli'nin 14 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Haftayı puansız geçen Cremonese ise 24 puanla 19. sırada bulunuyor.