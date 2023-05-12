Lens 2-1 Reims (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fransa Ligi'nin 35. haftasında Lens ile Reims kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden ev sahibi takım 2-1 galip ayrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 13.05.2023- 00:17
Çekişmeli karşılaşmayı Lens 2-1 kazanarak bu sezonki flaş performansını sürdürdü.
Lens, 23'te Balogun'un golüyle geri düştü. 40'ta Frankowski'nin penaltı golüyle eşitliği yakalayan Lens, 55'te Fofana'yla öne geçerek üç puanı almasını bildi.
Bu sonuçla Lens, 75 puana yükselerek Marsilya'nın 5 puan önünde ve maç fazlasıyla ikinciliğini sürdürdü. Reims ise 50 puanda kaldı.