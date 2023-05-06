Reims Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | Reims-Lille izle
Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Reims ile Lille karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki; Reims Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023- 11:00
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REIMS - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Reims - Lille maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de BeIN MAX1 kanalında canlı yayınlanacak.