Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Reims ile Lille karşı karşıya gelecek. Karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki; Reims Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Reims ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Reims - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REIMS - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Reims - Lille maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 20:00'de BeIN MAX1 kanalında canlı yayınlanacak.