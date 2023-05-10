Villerael Raul Albiol ile 1 yıl daha devam edecek
İspanya'nın dev kulüplerinden Villareal, 37 yaşındaki yıldız futbolcu Raul Albiol ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 10.05.2023- 15:27
İspanyol futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 27 resmi maçta forma giyerken, gol ya da asist katkısı vermedi. 2019 yılında takıma katılan 37 yaşındaki futbolcu, 155 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Albiol ayrıca Villarreal ile 2020-2021 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı.