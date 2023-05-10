Gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun cuma günü açıklayacağı yeni yabancı kuralına çevrildi.
CİMBOM'U BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE! TAM 8 FUTBOLCU...
TFF'den yeni yabancı kuralı!
Süper Lig'de gelecek sezon en çok merak edilen konuların başında yabancı kuralı konusu var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun cuma günü açıklayacağı bu durum hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun cuma günü açıklayacağı yeni yabancı kuralına çevrildi.
Açıklanacak yeni yabancı kural ile ilgili ise flaş ayrıntılar gelmeye başladı.
Akşam'da yer alan habere göre yeni kuralın eskisinden en önemli farkı sahada 11 yabancıya izin verilmesi olacak.