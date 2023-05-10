TFF'den yeni yabancı kuralı!

Süper Lig'de gelecek sezon en çok merak edilen konuların başında yabancı kuralı konusu var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun cuma günü açıklayacağı bu durum hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 11:08