Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Gözler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun cuma günü açıklayacağı yeni yabancı kuralına çevrildi. Açıklanacak yeni yabancı kural ile ilgili ise flaş ayrıntılar gelmeye başladı. Yeni kuralın eskisinden en önemli farkı sahada 11 yabancıya izin verilmesi olacak.

Daha önce Fenerbahçe, mevcut yabancı kuralın 1 sezon daha devam etmesini isterken, Galatasaray serbest kalmasını istemişti. Kulüplerin yüzde 70'inin yabancıda serbestliği savunması üzerine TFF, teknik direktörlerin de görüşlerini alarak ara formülle sorunu ortadan kaldırmak istedi.

"NETLEŞMİŞ BİR ŞEY YOK"

Konuyla ilgili iddialara yanıt veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yabancı kuralı ile ilgili henüz netleşmiş bir durum yok." ifadelerini kullandı.