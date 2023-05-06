Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 31. haftada Hertha Berlin sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Hertha Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Hertha Berlin - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Hertha Berlin ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hertha Berlin - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERTHA BERLIN - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hertha Berlin - Stuttgart maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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HERTHA BERLIN - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hertha Berlin

Christensen; Kenny, Rogel, Uremovic, Plattenhardt; Ngankam, Tousart, Boetius, Mittelstadt; Lukebakio, Niederlechner

Stuttgart

Bredlow; Zagadou, Anton, Ito; Vagnoman, Karazor, Endo, Coulibaly; Silas, Guirassy, Tomas