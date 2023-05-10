İspanya La Liga devi Barcelona, uzun yıllardır takımda forma giyen Sergio Busquets'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bir Barça efsanesi veda ediyor" denildi.

Teknik direktör Xavi'nin deneyimli isimle devam etmek istediği biliniyordu. Busquets'in Katalan ekibinin yaptığı teklifi düşük bulduğu ve bu yüzden kalmak istemediği iddia edildi.

Sergio Busquets bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta forma giydi ve 4 asistlik katkı sağladı.

31 KUPA KAZANDI

Busquets, Barcelona ile birçok başarıya imza attı ve kazanmadığı kupa kalmadı. Barça ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 8 La Liga, 7 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.