Dev maçın ardından Kevin De Bruyne tarih yazdı! İşte o istatistik

Dev maçın ardından Kevin De Bruyne tarih yazdı! İşte o istatistik

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid ve Manchester City karşılaştı. Dev maç büyük mücadeleye konuk oldu. City oyuncusu Kevin De Bruyne attığı gol ile müthiş bir istatistik yakalayıp rekor kırdı. İşte o istatistik...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2023- 08:58