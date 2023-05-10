Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Manchester City'i konuk etti. Dev maç Santiago Bernabeu'da oynandı. Kritik maçta Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, attığı gol ile tarihe geçti.
Dev maçın ardından Kevin De Bruyne tarih yazdı! İşte o istatistik
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid ve Manchester City karşılaştı. Dev maç büyük mücadeleye konuk oldu. City oyuncusu Kevin De Bruyne attığı gol ile müthiş bir istatistik yakalayıp rekor kırdı. İşte o istatistik...
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid sahaya şu ilk 11'le çıktı: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Kroos, Modric, Valverde, Rodrygo, Vinicius, Benzema
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester United ise sahaya Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland ilk 11'i ilke çıktı.