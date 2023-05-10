Bayern Münih'te Müller krizi

Avrupa'nın dev kulüplerinden biri olan Bayern Münih krizlerle boğuşuyor. Önce Sadio Mane sonra Thomas Müller şu anki durumdan oldukça rahatsız. Müller rotasyon oyuncusu olmak istemiyor. Teknik direktör Thomas Tuchel'in ona yeterli süreyi vermediğini düşünen Alman oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Thomas Müller ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bavyera ekibinin altyapısında yetişen ve 2009'dan beri profesyonel olarak Alman ekibinde top koşturan Müller, Tuchel'in takımın başına geçmesiyle beraber ilk 11'de forma şansı bulamıyor.

Sahada daha fazla süre almak isteyen oyuncunun rotasyon oyuncusu olmak istemediği ifade edildi.

Bild'de yer alan haberlere göre Haziran 2024'te sözleşmesi bulunan futbolcunun isteğinin yerine getirilmediği takdirde takımdam ayrılmayı düşündüğü belirtildi.

Ayrıca haberde Alman futbolcunun Bayern Münih'te bulunduğu dönemde değişen 11 teknik adama kendini kanıtlamak zorunda olmaktan bıkmış olduğu aktarıldı.