11 yıl önce transfer olduğu Real Madrid'in efsaneleri arasına giren Luka Modric, kariyeriyle ilgili önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Başkent ekibiyle sözleşmesinin sonuna gelen Luka Modric, 1 yıl daha takımda kalacak.



LUKA MODRIC REAL MADRID İLE 1 YIL DAHA



Adı transfer dedikodularına da karışan Luka Modric, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre İspanyol devi, başarılı futbolcuyla kısa süre içinde yeni sözleşme imzalayacak.



ANCELOTTI "GELECEK SEZON KADRODA DÜŞÜNÜYORUM" DEMİŞTİ



Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti geçtiğimiz haftalarda Luka Modric'le ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde ilerleme var, konuşuyorlar. Benzema, Kroos ve Modric'i gelecek sezon kadroda düşünüyorum. Sezon boyunca seviye farklılıkları olması çok normal. Futbolcuları yaşına göre değil yaptıklarına göre değerlendirmek lazım" ifadelerini kullanmıştı.



Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan Luka Modric 6 gol, 6 asistlik katkı verdi.