Werder Bremen 1-2 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i ağırladı. Bayern Münih, mücadeleyi 2-1 kazanarak üç puanın sahibi oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 06.05.2023- 21:31
Zorlu karşılaşmayı Bayern Münih 2-1 kazanarak üç puanı aldı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken 62'de Gnabry, Bayern'i öne geçirdi. 73'te bu kez Leroy Sane sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Werder Bremen 87'de Schmidt'le farkı bire indirse de devamını getiremedi ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Bayern Münih, 65 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Werder Bremen ise 35 puanda kaldı.