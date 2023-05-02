La Liga'nın 33. haftasında Almeira sahasında Elche'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Almeira- Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Almeira - Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. haftada Almeira ile Elche kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almeira - Elche maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMEIRA - ELCHE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almeira - Elche maçı 2 Mayıs Salı günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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