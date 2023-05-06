Fransa Ligue 1'in 34. haftasında Lens ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Zirve hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takım da 3 puanla ayrılmak istiyor. Peki; Lens Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 34. haftada RC Lens ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RC Lens-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RC LENS - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RC Lens - Marsilya maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de BeIN MAX1 kanalında canlı yayınlanacak.