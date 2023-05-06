Lens 2-1 Marsilya (MAÇ SONUCU-ÖZET) Cengiz Ünder'li Marsilya 8 maç sonra yenildi!
Fransa Ligi'nin 34. haftasında Marsilya, deplasmanda Lens'e 2-1 kaybetti. Marsilya ligde 8 karşılaşma sonra kaybederkeni milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.05.2023- 00:07
Zorlu mücadeleyi Lens 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Fofana ve 60. dakikada Openda kaydetti. Marsilya'nın tek golü 88. dakikada Dimitri Payet'ten geldi. Marsilya'da milli oyuncu Cengiz Ünder maçta 90 dakika sahada kaldı.
Öte yandan Marsilya ligde 8 maç sonra kaybetti. Lens ise üst üste 3. galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Lens, puanını 72'ye çıkardı ve Marsilya'nın 2 puan önünde 2. sıraya yerleşti.