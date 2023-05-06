Bournemouth 1-3 Chelsea (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 06.05.2023- 19:00
Zorlu maçı Chelsea 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Callagher, 82. dakikada Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix kaydetti. Bournemouth'un tek golü Matias Vina'dan geldi.
Chelsea 9 maç sonra galibiyete uzandı. Frank Lampard da Londra ekibiyle ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla Chelsea puanını 42'ye çıkardı. Bournemouth ise 39 puanda kaldı.