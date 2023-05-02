Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Chelsea maçı 2 Mayıs Salı günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; White, Holding, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Trossard; Jesus

Chelsea: Kepa; Chalobah, Silva, Fofana, Chilwell; Fernandez, Kante, Gallagher; Felix, Havertz, Sterling