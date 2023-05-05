Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 30. haftada Mainz 05 sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Mainz 05 - Schalke 04 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Mainz 05 ile Schalke 04 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mainz 05 - Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MAINZ 05 - SCHALKE 04 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz 05 - Schalke 04 maçı 5 Mayıs Cuma günü saat 21:30'da beIN Sports Max 1 ve Tivibu Spor 2'de canlı yayınlanacak.

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