Valladolid 2-5 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | A. Madrid deplasmanda gol oldu yağdı!

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Real Valladolid sahasında Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 5-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Real Valladolid ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. 7 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 5-2 kazandı.

Atletico'ya galibiyeti getiren golleri Nahuel Molina, Jose Maria Gimenez, Alvaro Morata, Joaquin Fernandez (k.k) ve Memphis Depay kaydetti. Valladolid'in golleri ise Cyle Larin (p) ve Sergio Escudero'dan geldi.

Bu sonucun ardından üst üste 2 maçtır kaybeden Valladolid 35 puanda kaldı. Atletico Madrid ise 66 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid sahasında Cadiz'i ağırlayacak. Valladolid ise deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk olacak.