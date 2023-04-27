Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fiorentina, Cremonese'yi 2-0'ın rövanşında ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Cremonese maçı 27 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Cremonese MAÇI CANLI İZLE