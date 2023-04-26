West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United sahasında Liverpool'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United - Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Liverpool maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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