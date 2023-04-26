M. City - Arsenal maçı saat kaçta?
Chelsea - Brentford maçı saat kaçta?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
TAM 7 ETKİLİ OMUZ HAREKETİ 💪🏼 İZLE
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
"Bu iş bitmiş derim" "Bu iş bitmiş derim" 08:40
Avrupa devi Torreira'nın peşinde! Avrupa devi Torreira'nın peşinde! 00:27
Fırtına'dan forvet hamlesi! Yine yeniden rota... Fırtına'dan forvet hamlesi! Yine yeniden rota... 00:26
Aboubakar'dan derbiye özel hazırlık! Aboubakar'dan derbiye özel hazırlık! 00:26
Transferde bomba iddia! Zaniolo sezon sonunda... Transferde bomba iddia! Zaniolo sezon sonunda... 00:22
Yönetim kolları sıvadı! Yeni sezonda 4 yıldız birden... Yönetim kolları sıvadı! Yeni sezonda 4 yıldız birden... 00:21
Daha Eski
Sanchez için "Avrupa'da kalacak" vurgusu! Sanchez için "Avrupa'da kalacak" vurgusu! 00:21
Galatasaray'a Icardi gelişmesi! Transfer... Galatasaray'a Icardi gelişmesi! Transfer... 00:21
F.Bahçe'den hakem açıklaması! F.Bahçe'den hakem açıklaması! 00:21
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! 00:21
Maldini G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! Maldini G.Saray'ın yıldızından vazgeçmiyor! 00:21
G.Saray'ın İlkay transferinde flaş gelişme! G.Saray'ın İlkay transferinde flaş gelişme! 00:21
SON DAKİKA