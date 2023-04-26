Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest sahasında Brighton'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Brighton maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 21:30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

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