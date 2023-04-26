Rayo Vallecano 2-1 Barcelona (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Lider Barça deplasmanda mağlup!

İspanya La Liga'nın 31. haftasında lider Barcelona deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 01:45