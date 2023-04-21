Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Augsburg sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Augsburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUGSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Augsburg - Stuttgart maçı 21 Nisan Cuma günü saat 21.30'da beIN Sports MAX 1 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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AUGSBURG - STUTTGART MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Augsburg

Koubek; Bauer, Oxford, Uduokhai; Gumny, Engeles, Rexhbecaj, Iago; Vargas, Maier; Beljo

Stuttgart

Bredlow; Ito, Zagadou, Anton; Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa; Silas, Fuhrich; Guirassy