Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Atalanta ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Roma maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ATALANTA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta

Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata

Roma

Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham