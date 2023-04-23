Udinese - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Udinese ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UDINESE - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Udinese - Cremonese maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
👉 Yağ yakıcı yoğurt tarifi için tıklayın
UDINESE - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Udinese
Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Success
Cremonese
Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Castagnetti, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Tsadjout