Udinese - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Udinese sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Udinese - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Udinese ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Udinese - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Cremonese maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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UDINESE - CREMONESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Success

Cremonese

Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Castagnetti, Valeri; Buonaiuto; Dessers, Tsadjout