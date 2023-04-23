Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan sahasında Lecce'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Milan ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Lecce maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MILAN - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Leao; Rebic

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Oudin, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco