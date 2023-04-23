Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Freiburg sahasında Schalke'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Schalke kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREİBURG - SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Schalke maçı 23 Nisan Pazar günü saat 16.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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FREİBURG - SCHALKE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg

Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter; Eggestein, Hofler; Doan, Grifo; Sallai, Holer

Schalke

Schwolow; Uronen, Jenz, Kaminski, Matriciani; Latza, Kral; Skarke, Drexler, Bulter; Terodde