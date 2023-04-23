Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 29. haftada Bayer Leverkusen sahasında Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Bayer Leverkusen - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bayer Leverkusen ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYER LEVERKUSEN - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayer Leverkusen - Leipzig maçı 23 Nisan Pazar günü saat 18.30'da beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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BAYER LEVERKUSEN - LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bayer Leverkusen

Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Wirtz; Hlozek

Leipzig

Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol; Henrichs, Kampl, Haidara, Raum; Szoboszlai, Werner, Olmo